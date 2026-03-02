Красноярский борец выиграл рейтинговый турнир UWW по греко-римской борьбе в Тиране

В весовой категории до 97 кг золотую медаль завоевал представитель красноярской Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили Артур Саргсян.
На пути к финалу Саргсян одержал победы над Махаммадом Ахмадиевым из Азербайджана (7:2), американцем Микиалом Фоем (8:0), Узуром Джузупбековым из Кыргызстана (9:0) и иранцем Амиррезой Морадияном (3:2). Финальная схватка против белоруса Кирилла Маскевича не состоялась, и красноярский борец был объявлен победителем турнира.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Алекс Цоке из Венгрии и Узур Джузупбеков из Кыргызстана, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.