В Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства

Управлению государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля поручено в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего решения, известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, владельца регистрационного удостоверения лекарственных средств и государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.