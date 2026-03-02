Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 9 февраля 2026 года об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства «Изоптин» (Верапамил), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Управлению государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля поручено в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего решения, известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, владельца регистрационного удостоверения лекарственных средств и государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Основание: обращение ТОО «Абботт Казахстан» от 20 января 2026 года.

Изоптин — это таблетки, которые помогают при артериальной гипертензии и некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как стенокардия и тахикардия.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.