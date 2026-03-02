В Канске женщина фиктивно поставила мигрантов на учет и получила судимость

Полицейские выяснили, что летом 2025 года женщина поставила на фиктивный миграционный учет в своей квартире 7 граждан Таджикистана. Зная об обязательстве иностранцев уведомлять аппарат миграционного контроля в целях соблюдения ими установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства, она предоставила в миграционную службу канского ОВД необходимые документы с ложными сведениями. В действительности никакой жилплощади гостям из ближнего зарубежья женщина не предоставляла.