В Канске женщина фиктивно поставила мигрантов на учет и получила судимость

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Полицейские выяснили, что летом 2025 года женщина поставила на фиктивный миграционный учет в своей квартире 7 граждан Таджикистана. Зная об обязательстве иностранцев уведомлять аппарат миграционного контроля в целях соблюдения ими установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства, она предоставила в миграционную службу канского ОВД необходимые документы с ложными сведениями. В действительности никакой жилплощади гостям из ближнего зарубежья женщина не предоставляла.
Своими противоправными действиями жительница Канска лишила возможности правоохранительное ведомство, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации, в полной мере осуществлять надзор за прибывшими гражданами Таджикистана.
В отношении ранее несудимой женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».
Суд признал жительницу Канска виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.