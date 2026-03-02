Ричмонд
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Леус: положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели, средний температурный фон периода ожидается на 2−3 градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«До конца нынешней недели, за исключением воскресенья, в светлое время суток температура воздуха в столичном регионе по-прежнему будет оставаться в положительной части шкалы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что средний температурный фон периода ожидается на 2−3 градуса выше климатической нормы.

«А вот рекордов тепла уже ожидать не стоит», — уточнил Леус.

Ранее синоптик Леус сообщил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса.