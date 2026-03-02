Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три выходных подряд ждут россиян в честь весеннего праздника

В начале марта россияне будут отдыхать три дня подряд.

В начале марта россияне будут отдыхать три дня подряд. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Праздничный выходной перенесут на понедельник, 9 марта.

Тем, кто работает по пятидневной неделе, предстоит отдыхать с 7 по 9 марта.

Следующая рабочая неделя будет короче — четыре дня. Она начнется во вторник, 10 марта.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рекомендовал работодателям по возможности отпустить сотрудников пораньше накануне праздника. Окончательное решение, по его словам, остается за руководством организаций.

Читайте также: Суд отказал фигуранту теракта петербургском метро в переводе.