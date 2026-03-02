Ричмонд
Март пришёл — соцнорма сократилась: Минэнерго подтвердило возврат к 100 кубометрам газа

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 марта). На календаре уже 2 марта, а обещанного «чуда» не случилось. Минэнерго так и не сделало заявления о возможном продлении увеличенной социальной нормы на газ хотя бы на пару недель. Вместо этого пресс-служба ведомства опубликовала разъяснение: с 1 марта цены на газ не повышались.

Источник: Vaib.Uz

Формально — да. Тариф остался прежним. Но чиновники подтвердили, что с 1 марта изменилась социальная норма потребления. Согласно законодательству, в ноябре-феврале базовая норма составляла до 500 кубометров в месяц, а в марте-октябре — уже до 100 кубометров.

Таким образом, с 1 марта по 31 октября действует лимит в 100 кубометров в месяц. И если кто-то ещё надеялся, что действие увеличенной нормы продлят хотя бы до середины марта — этого не будет.

А ведь март — месяц коварный. Днём может светить солнце, а ночью температура спокойно уходит в минус. Особенно это чувствуют жители частных домов, где отопление напрямую зависит от газа.

Посчитаем на простом примере, во что теперь обойдётся такое потребление.

Раньше, если вы укладывались в 500 кубометров, то платили: 500 кубов x 1000 сумов = 500 000 сумов.

Теперь при том же потреблении в 500 кубометров расчёт будет таким: 100 кубов x 1000 сумов = 100 000 сумов, а 400 кубов x 1800 сумов = 720 000 сумов. Итого — 820 000 сумов.

Разница — 320 тысяч сумов. И это при том же объёме потребления.

Конечно, в марте обычно теплее, чем в феврале, и расход газа будет ниже. Но уложиться в 100 кубометров при работающем отоплении даже на минимуме — задача практически нереальная для большинства частных домов.

Остаётся надеяться на погоду, которая, будем надеяться, окажется более «лояльной», чем чиновники, и принесёт устойчивое тепло пораньше. По прогнозам синоптиков, стабильное потепление ожидается после середины марта.

Тем, кто считает себя малообеспеченным, можно обратиться в махаллинский комитет или в центр госуслуг для включения в список нуждающихся.

Размер компенсации для такой категории граждан составляет:

по электроэнергии — компенсируется объём сверх базовой нормы, максимум до 150 кВт·ч в месяц;

по природному газу — компенсируется объём сверх базовой нормы до 250 кубометров в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.

То есть государство будет предоставлять вам деньги на оплату до 150 кВт·ч электричества в месяц и от 150 до 250 кубометров газа. Если раньше компенсации действовали только зимой, то теперь они выплачиваются ежемесячно в течение всего года.

Ну, а всем остальным остаётся одно — внимательно следить за счётчиком и за прогнозом погоды.

