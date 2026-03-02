В Минске коммунальщики завершат реконструкцию старых теплосетей до 2029 года

В «Минсккоммунтеплосети» рассказали о реконструкции изношенных сетей, пишет агентство «Минск-Новости».
На предприятии рассказали, что ежегодно обновляются около 55 километров трубопроводов. Это позволяет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение потребителей.
При этом на балансе «Минсккоммунтеплосети» состоит более 1422 километров теплосетей, из которых требуют замены 185,5 километра или около 13%.
— На данный момент меняются транзитные сети, проходящие по подвалам жилых домов. Благодаря этим мерам потери тепла по собственным источникам снизились до 5,8% и по всему предприятию — до 4,9%. Еще более чем на 30% сократилась повреждаемость сетей, — рассказали на предприятии.
В 2026-м планируют заменить 55 километров трубопроводов, начав работы сразу после окончания отопительного сезона. Самые масштабные работ предстоят в Первомайском и Московском районах.
— Реконструкцию оставшихся изношенных сетей планируем завершить до конца 2029 года, — добавили в пресс-службе.
После этого будет обслуживаться только ежегодный прирост износа, уже не 55 километров, а около 15 километров трубопроводов в год.
Напомним, в середине февраля белорусский президент раскритиковал ситуацию с ремонтом дорог, капремонтом жилья и качеством воды. Тогда же Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».
А еще белорусский президент сказал построить железную дорогу между Минском и Логойском.