Иран опроверг сообщения о возможных переговорах с США

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Лариджани якобы передал через Оман инициативу о возобновлении дипломатических консультаций с Вашингтоном.
— (президент США Дональд, — прим. «ВМ») Трамп поверг регион в хаос, вселив «ложные надежды», и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военнослужащих. (…) С помощью новых лживых заявлений он в очередной раз обрушивает цену своего культа личности на американских солдат и их семьи. Сегодня иранский народ защищает себя. Иранские вооруженные силы не начинали вторжение, — написал иранский политик на своей странице в Х.
До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации на фоне гибели Верховного лидера страны Али Хаменеи и обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, в котором заявил, что Тегеран «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и их возможности». Пезешкиан призвал иранцев объединиться перед лицом противника и его планов.