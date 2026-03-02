Ричмонд
В Красноярском крае стартовал прием заявок на конкурс «Семья года»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Со 2 марта в Красноярском крае открыт прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

Источник: НИА Красноярск

Ежегодный конкурс направлен на поддержку крепких семейных традиций, популяризацию здорового образа жизни, активной гражданской позиции и сохранение культурного наследия. В этом году предусмотрено шесть номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья защитника Отечества», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций».

К участию приглашаются семьи с одним ребенком, многодетные семьи, а также воспитывающие приемных или опекаемых детей. Среди критериев отбора — приверженность здоровому образу жизни, наличие увлечений и достижений, участие в общественной жизни населенного пункта и региона.

Как отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова, конкурс позволяет увидеть, сколько в регионе крепких и вдохновляющих семей, чьи истории становятся примером для других.

Заявки принимаются до 17 апреля 2026 года по электронной почте: cemya_goda@mail.ru. К ним необходимо приложить презентационные материалы — видеоролик, фотографии и копии документов, подтверждающих достижения семьи. Консультации участникам оказывает Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения.

Итоги регионального этапа подведут в июле, накануне Дня семьи, любви и верности. Победители получат денежные премии и представят Красноярский край на федеральном уровне. Истории всех участников войдут в почетную книгу «Семья года. Красноярский край — 2026».