Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали число родителей, поддерживающих запрет телефонов в школах

Большинство родителей и учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках.

Большинство родителей и учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы. Ограничение действует в российских школах с декабря 2023 года.

По данным исследования, 83 процента родителей обучающихся одобряют запрет. Среди учителей этот показатель составляет 86 процентов.

Аналитики отметили различия между группами родителей. Мужчины поддерживают меру чаще женщин — 86 процентов против 80 процентов. Родители старше 40 лет высказываются за запрет активнее более молодых — 85 процентов против 78 процентов.

Против ограничений выступили 9 процентов родителей. Среди педагогов доля несогласных также составила 9 процентов. Часть учителей указала на возможную пользу смартфонов на уроках, например для расчетов или поиска справочной информации.

В опросе участвовали 1,6 тысячи родителей и 500 учителей из всех федеральных округов России. Исследование оценило отношение к регулированию использования мобильных устройств во время занятий.

Читайте также: Зеленского жестко раскритиковали за слова об Иране.