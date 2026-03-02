Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 2 марта 2026:
1. Отогреваемся: В Молдове скоро +20 градусов будет — так и купальный сезон откроем в начале марта.
3. Помилование без закона, или кто ответит за нарушение: Как в Молдове было принято решение об освобождении осужденных на пожизненное.
4. В Комрате попытка провести антироссийскую акцию и выразить поддержку властям Киева завершилась полным провалом: Представителей провластных СМИ было больше, чем митингующих.
5. Люди в Молдове не согласны с оценкой недвижимости: Тысячи обращений недовольных граждан получило кадастровое агентство.
Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).
Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).
Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.
Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).