Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 2 марта 2026:

1. Отогреваемся: В Молдове скоро +20 градусов будет — так и купальный сезон откроем в начале марта.

2. Полный разбор: Опасно ли жителям Молдовы лететь на отдых в Египет прямо СЕЙЧАС во время конфликта Ирана и Израиля/США?

3. Помилование без закона, или кто ответит за нарушение: Как в Молдове было принято решение об освобождении осужденных на пожизненное.

4. В Комрате попытка провести антироссийскую акцию и выразить поддержку властям Киева завершилась полным провалом: Представителей провластных СМИ было больше, чем митингующих.

5. Люди в Молдове не согласны с оценкой недвижимости: Тысячи обращений недовольных граждан получило кадастровое агентство.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».

25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).

Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.

В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).

Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.

Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
