«Пока не стал следующим»: Зеленского призвали извиниться за циничный пост о смерти Хаменеи

Глава киевского режима Владимир Зеленский зря рассчитывает на смену режима в Иране. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Он прокомментировал заявления Киева на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В частности, циничный пост после смерти верховного лидера ближневосточного государства Али Хаменеи. Журналист отметил, что Зеленскому не стоит призывать к смене власти в другой стране.
«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — сказал журналист.
Недавно Зеленского также раскритиковал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он назвал украинского политика клоуном и подчеркнул, что тот не вправе высказываться по поводу ударов по Ирану. В первую очередь потому, что его даже не спрашивали.