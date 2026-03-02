Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пока не стал следующим»: Зеленского призвали извиниться за циничный пост о смерти Хаменеи

Журналист Христофору: Зеленский зря рассчитывает на смену режима в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский зря рассчитывает на смену режима в Иране. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он прокомментировал заявления Киева на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В частности, циничный пост после смерти верховного лидера ближневосточного государства Али Хаменеи. Журналист отметил, что Зеленскому не стоит призывать к смене власти в другой стране.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — сказал журналист.

Недавно Зеленского также раскритиковал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он назвал украинского политика клоуном и подчеркнул, что тот не вправе высказываться по поводу ударов по Ирану. В первую очередь потому, что его даже не спрашивали.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше