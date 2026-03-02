«Пока не стал следующим»: Зеленского призвали извиниться за циничный пост о смерти Хаменеи

Недавно Зеленского также раскритиковал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он назвал украинского политика клоуном и подчеркнул, что тот не вправе высказываться по поводу ударов по Ирану. В первую очередь потому, что его даже не спрашивали.