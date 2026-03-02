Умер драматург и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда

Талантливый драматург, актер и режиссер, стоявший у истоков знаменитого «Коляда-театра», ушел из жизни. О его кончине сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, назвав это событие невосполнимой утратой для всего российского театрального сообщества. Николай Владимирович, посвятивший свою жизнь служению искусству, скончался минувшей ночью. Его сестра уже уведомлена о случившемся.68-летний художественный руководитель «Коляда-театра» был госпитализирован в реанимацию городской больницы Екатеринбурга 25 февраля с проблемами дыхания. Через несколько дней, для облегчения его состояния, он был введен в медикаментозную кому. Путь Николая Коляды начался в Казахстане, где он родился в семье работников совхоза. Уже в 17 лет, окончив театральное училище, он начал свою артистическую карьеру. В 1980 году он обратился к драматургии, а в 1989 году стал членом Союза писателей СССР. С 1994 года его педагогическая деятельность в Екатеринбургском театральном институте положила начало уникальной «уральской школе драматургии».В 2003 году Николай Коляда основал в Екатеринбурге частный «Коляда-Театр», который быстро завоевал международное признание и участвовал в крупнейших театральных форумах мира. Его творческое наследие впечатляет: более 120 написанных пьес и свыше 60 поставленных спектаклей. Николай Коляда также стоял у истоков драматургического конкурса «Евразия» и фестиваля «Коляда-Plays». Его вклад в искусство был отмечен многочисленными литературными и театральными премиями, а его работы неоднократно номинировались на престижную премию «Золотая маска».