Госавтоинспекция Башкирии предупредила о снеге, ледяном дожде и гололедице

Госавтоинспекция Башкирии обратилась к участникам дорожного движения в связи с резкой сменой погодных условий. В республике местами наблюдаются порывистый ветер, снег и ледяной дождь. Из-за перепадов температуры на дорогах образовались снежный накат и гололедица, видимость местами снизилась до ста метров.
Водителям рекомендовано не превышать безопасную скорость, избегать резких маневров и перестроений, строго соблюдать дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность следует проявлять на участках с ограниченной видимостью, спусках, подъемах и вблизи пешеходных переходов.
При дальних поездках автомобилистам советуют выбирать скорость в пределах разрешенной, обязательно пристегиваться и быть предельно внимательными при выезде на встречную полосу.
