Жители Приморья увидят «Кровавую луну» и «Поцелуй Венеры» в марте

Март подарит жителям Приморья сразу два ярких астрономических события. В ночь на 3 марта можно будет наблюдать полное лунное затмение, когда спутник Земли окрасится в насыщенный красный цвет — это явление называют «Кровавой луной». А 7 и 8 марта небо покажет «Поцелуй Венеры» — тесное сближение планеты с Сатурном и Нептуном.
Как рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Владилен Санакоев, максимальная фаза затмения наступит в 21:33 по местному времени 3 марта. Луна полностью погрузится в тень Земли, и из-за рассеивания солнечного света в атмосфере приобретёт характерный красновато-бурый оттенок. Это зрелище будет хорошо видно невооружённым глазом при условии ясной погоды.
Через несколько дней, 7 и 8 марта, в вечернем небе развернётся другое красивое явление — сближение Венеры с планетами Сатурн и Нептун. В астрономии это называют «Поцелуем Венеры». Наблюдать его лучше всего в западной части неба после захода солнца. Для более чёткой картины астрономы рекомендуют использовать бинокль или зрительную трубу, так как Сатурн и особенно Нептун могут быть тусклыми.
Оба явления при хорошей погоде будут доступны для наблюдения по всему Приморью. Горожанам советуют выбирать места вдали от яркой городской засветки — например, на возвышенностях или за городом.