Жители Приморья увидят «Кровавую луну» и «Поцелуй Венеры» в марте

Через несколько дней, 7 и 8 марта, в вечернем небе развернётся другое красивое явление — сближение Венеры с планетами Сатурн и Нептун. В астрономии это называют «Поцелуем Венеры». Наблюдать его лучше всего в западной части неба после захода солнца. Для более чёткой картины астрономы рекомендуют использовать бинокль или зрительную трубу, так как Сатурн и особенно Нептун могут быть тусклыми.