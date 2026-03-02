В Томске разработали биоактивные покрытия для имплантатов с оксидом азота

Состав газовых смесей существенно влияет на свойства и скорость осаждения покрытий после магнетронного распыления. При этом увеличение доли аргона в газовой смеси приводило к росту толщины покрытий и снижению их шероховатости. Полученные в атмосфере чистого аргона покрытия характеризовались наибольшей плотностью, твердостью и модулем упругости. При рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было подтверждено успешное внедрение азота в структуру покрытий при использовании азотсодержащих смесей.