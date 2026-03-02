В Томске разработали биоактивные покрытия для имплантатов с оксидом азота

ТОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, которая позволяет встраивать в покрытие медицинских имплантатов оксид азота. Потенциально, это позволит стимулировать локальный метаболизм, оказывая заживляющий эффект, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Ученые впервые получили покрытия из фосфата кальция, которые содержат оксиды азота, с помощью метода реактивного магнетронного распыления. В ходе исследования покрытия наносили на титановые подложки, распыляя мишени из гидроксиапатита в среде газовых смесей азота и аргона.
«Использование покрытий из фосфатов кальция, обогащенных азотом, на сегодняшний день является перспективным подходом, который может способствовать созданию микросреды заживления ран вокруг имплантатов, решая проблему отторжения медицинских изделий организмом. Высвобождение оксида азота из покрытий в определенных дозах благоприятно влияет на жизнеспособность и пролиферацию клеток», — пояснил один из авторов исследования доцент научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.
Состав газовых смесей существенно влияет на свойства и скорость осаждения покрытий после магнетронного распыления. При этом увеличение доли аргона в газовой смеси приводило к росту толщины покрытий и снижению их шероховатости. Полученные в атмосфере чистого аргона покрытия характеризовались наибольшей плотностью, твердостью и модулем упругости. При рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было подтверждено успешное внедрение азота в структуру покрытий при использовании азотсодержащих смесей.
Дальнейшие исследования ученых будут направлены на поиск оптимального соотношения компонентов газовой среды для получения покрытий, которые позволят сохранить баланс между функционализацией поверхности имплантатов и сохранением ее биоактивности. В исследованиях принимали участие сотрудники научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Сибирского государственного медицинского университета, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Исследование поддержано госзаданием «Наука», результаты работы опубликованы в журнале Applied Surface Science (Q1, IF: 6,9).