В Иркутске врачи спасли руку мальчику, который пострадал от взрыва петарды

В Иркутске травматологи спасли руку мальчику, который пострадал от взрыва петарды. Как рассказали КП-Иркутск пресс-службе регионального правительства, пациент поступил в травмпункт в новогоднюю ночь с тяжелой взрывной травмой кисти. Пострадали три пальца.
— Мы сделали все возможное, чтобы пальцы в дальнейшем могли функционировать в полном объеме. Около двух месяцев мы наблюдали за пациентом, чтобы все прижилось, и процесс заживления швов проходил без осложнений, — заявил врач-травматолог Ивано-Матренинской детской больницы Илья Зеленин.
Один палец удалось сохранить полностью. На двух других, где были ампутированы ногтевые фаланги, сделали культи. Через месяц потребовалась повторная операция для удаления нежизнеспособных тканей второго пальца до средней фаланги. Также у пострадавшего были термические ожоги роговицы обоих глаз и раны на лице.