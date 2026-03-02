В Иркутске врачи спасли руку мальчику, который пострадал от взрыва петарды

Один палец удалось сохранить полностью. На двух других, где были ампутированы ногтевые фаланги, сделали культи. Через месяц потребовалась повторная операция для удаления нежизнеспособных тканей второго пальца до средней фаланги. Также у пострадавшего были термические ожоги роговицы обоих глаз и раны на лице.