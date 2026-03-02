Историк Яхшиян — о Горбачеве: Крах СССР был стремительным, почти обвальным

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал возбудить уголовное дело в отношении внучек бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 45-летней Ксении Горбачевой и 37-летней Анастасии Вирганской. По его словам, «эти отщепенки всю жизнь жили в роскоши за счет народа, а потом сбежали». Что известно об их жизни сейчас и чем они занимаются, выясняла «Вечерняя Москва».