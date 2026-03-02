Историк Яхшиян — о Горбачеве: Крах СССР был стремительным, почти обвальным

Роль Михаила Горбачева как «разрушителя» СССР навсегда закрепилась в массовом сознании россиян. Об этом заявил кандидат исторических наук, доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян.
По его мнению, действия Горбачева на посту главы государства привели к «стремительному, почти обвальному» краху Советского Союза.
При этом историк отметил, что на тот момент объективных предпосылок крушения и точной предопределенности развала страны не было. Однако Яхшиян уверен, что многие действия Горбачева имели разрушительный характер.
— Например, какая необходимость была весной 1989 года ставить вопрос о заключении нового Союзного договора? СССР со времени сталинской Конституции был не договорной, а конституционной федерацией. Существовал неразрушительный механизм внесения назревших поправок, касающихся перераспределения полномочий между центром и союзными республиками, — заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что СССР распался, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, Нобелевскую премию мира «просто так не раздают». Он отметил, что ее получают те, кто «разрушает государство».
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал возбудить уголовное дело в отношении внучек бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 45-летней Ксении Горбачевой и 37-летней Анастасии Вирганской. По его словам, «эти отщепенки всю жизнь жили в роскоши за счет народа, а потом сбежали». Что известно об их жизни сейчас и чем они занимаются, выясняла «Вечерняя Москва».