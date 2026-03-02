Ричмонд
В Башкирии начались массовые проверки автомобильных номеров

За нарушение правил водителям грозят штрафы.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии стартовала профилактическая операция Госавтоинспекции «Государственный регистрационный знак». Полицейские будут выявлять нарушения, связанные с использованием автомобильных номеров. Рейд продлится до 31 марта.

По словам начальника ГАИ республики Владимира Севастьянова, автоинспекторы будут обращать особое внимание на состояние номеров и законность их установки.

Под пристальным вниманием автоинспекторов окажутся автомобили с нечитаемыми, подложными или нестандартными номерами, а также машины, не прошедшие регистрацию.

Так, грязный или стертый номер, который невозможно идентифицировать с расстояния, обойдется водителям в 500 рублей штрафа, либо ему выпишут предупреждение.

Если номера не соответствуют ГОСТу или специально скрыты, например, сеткой, шторкой и другими, штраф возрастет до 5000 рублей, также возможно лишение прав от одного до трех месяцев.

Самое суровое наказание нарушителям грозит за подложные номера. В этом случае лишат водительского удостоверения на срок до одного года.

За езду на незарегистрированной машине первый раз выпишут штраф до 800 рублей, повторное нарушение грозит лишением прав.