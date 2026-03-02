Российский замгубернатора помог беременной на борту самолета

Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев оказал медицинскую помощь беременной пассажирке во время рейса Анадырь — Москва. Об этом сообщает правительство региона.
Инцидент произошел на борту самолета российской авиакомпании. У женщины появились боли в нижней части живота. По просьбе командира экипажа к ней подошел Фадеев, который находился в салоне.
Он является врачом высшей категории и имеет действующую аккредитацию по фтизиатрии. Фадеев осмотрел пассажирку и оказал первую помощь. После этого ее состояние улучшилось. До конца полета он продолжал наблюдать за женщиной и перед посадкой дал рекомендации.
Ранее сообщалось о задержании в Таиланде 38-летнего жителя провинции Чонбури по имени Тханат. По данным местных властей, он в течение двух лет проводил операции по модификации мужских половых органов без лицензии.
Рейд прошел в частном доме в районе Си-Рача. В нем участвовали сотрудники полиции по защите прав потребителей, департамента поддержки служб здравоохранения и провинциального управления здравоохранения Чонбури.
Установлено, что мужчина не имел медицинского образования и лицензии. Он окончил только начальную школу. На допросе задержанный признал, что освоил технику имплантации и инъекций во время предыдущего срока в тюрьме, где научился этому у других заключенных.
