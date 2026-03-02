TCR-T-клетки доказали способность эффективно подавлять рост устойчивых форм рака

Уточняется, что использовались Т-лимфоциты с модифицированным Т-клеточным рецептором (TCR-T). В отличие от стандартных методов иммунотерапии, TCR-T-клетки способны распознавать не только поверхностные молекулы, но и фрагменты опухолевых белков внутри клетки, представленные через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать опухоли, которые научились избегать иммунного ответа и стали невосприимчивыми к ранее эффективному лечению. «Благодаря этому свойству данный вид терапии представляется особенно перспективным для случаев, устойчивых к химиотерапии, таргетным препаратам и антителам», — отмечается в сообщении.