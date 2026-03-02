TCR-T-клетки доказали способность эффективно подавлять рост устойчивых форм рака

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова совместно с коллегами из Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) выяснили, что генетически модифицированные Т-клетки (TCR-T-клетки) способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, которые встречаются в том числе при раке молочной железы и желудка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«Наши данные показывают, что модифицированные Т-клетки способны формировать мощный и устойчивый противоопухолевый ответ, что особенно важно для пациентов с лекарственно резистентными формами HER2-положительного рака», — приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета Елены Голиковой.
Как пояснили в пресс-службе, со временем опухоли могут вырабатывать устойчивость к лечению в результате изменения структуры рецептора HER2. HER2-позитивные опухоли встречаются при раке молочной железы, желудка и ряде других онкологических заболеваний. Ученые подчеркнули, что работа находится еще на стадии доклинических испытаний.
Уточняется, что использовались Т-лимфоциты с модифицированным Т-клеточным рецептором (TCR-T). В отличие от стандартных методов иммунотерапии, TCR-T-клетки способны распознавать не только поверхностные молекулы, но и фрагменты опухолевых белков внутри клетки, представленные через молекулы главного комплекса гистосовместимости. Это позволяет атаковать опухоли, которые научились избегать иммунного ответа и стали невосприимчивыми к ранее эффективному лечению. «Благодаря этому свойству данный вид терапии представляется особенно перспективным для случаев, устойчивых к химиотерапии, таргетным препаратам и антителам», — отмечается в сообщении.
Кроме того, удалось выявить популяцию Т-лимфоцитов с выраженными цитотоксическими свойствами, обеспечивающими длительное подавление роста опухоли.
Исследования проводились в рамках программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»), результаты опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Immunology.