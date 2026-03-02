Челябинцы со 2 марта смогут бесплатно привить кошек и собак от бешенства

Поставить прививку можно в жилищно-эксплуатационных организациях города и в участковых ветеринарных лечебницах. В прошлом году в Челябинске было зафиксировано восемь случаев бешенства среди домашних питомцев. Из них три пришлись на кошек и два — на лис. Заболевание бешенством среди животных отмечается повсеместно по городу, затрагивая как частный сектор, так и многоквартирные дома, у владельцев домашних животных.