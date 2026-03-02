Ричмонд
Челябинцы со 2 марта смогут бесплатно привить кошек и собак от бешенства

В городе началась акция, направленная на предупреждения этого опасного заболевания.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске 2 марта 2026 года началась информационная кампания, направленная на предупреждение бешенства, в рамках которой будет организована бесплатная вакцинация домашних животных от этого заболевания. Месячник продлится до 7 апреля. Об этом сообщили в Челябинской ветстанции.

Поставить прививку можно в жилищно-эксплуатационных организациях города и в участковых ветеринарных лечебницах. В прошлом году в Челябинске было зафиксировано восемь случаев бешенства среди домашних питомцев. Из них три пришлись на кошек и два — на лис. Заболевание бешенством среди животных отмечается повсеместно по городу, затрагивая как частный сектор, так и многоквартирные дома, у владельцев домашних животных.

Бешенство — это острейшее инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему как животных, так и человека. Болезнь проявляется в виде изменения поведения, в том числе агрессии, обильного слюнотечения и развития параличей. Без своевременного начала лечебно-профилактических мероприятий, бешенство всегда приводит к летальному исходу.