В Петербурге могут выселить музей градозащиты

Суд идет между петербургским ВООПИиК и КИО.

Источник: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Петербургское отделение общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) подало жалобу на решение о расторжении договора аренды. Главным героем истории стало здание на Захарьевской улице, 14.

Там с 2021 года расположен единственный в России музей градозащиты — Центр культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского. Его площадь составляет около 190 квадратных метров. В музее находятся более 200 экспонатов. Проект реализовали на деньги Фонда президентских грантов.

Ранее комитет имущественных отношений (КИО) подал иск о расторжении договора. С ВООПИиК взыскали задолженность по аренде в период с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Это порядка 400 тысяч рублей. Также организация заплатила около 300 тысяч рублей пеней. Об этом пишет «ПД».

Одновременно с тем региональное ВООПИиК находится в нестабильном финансовом положении последние три года.