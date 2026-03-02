В Петербурге могут выселить музей градозащиты

Ранее комитет имущественных отношений (КИО) подал иск о расторжении договора. С ВООПИиК взыскали задолженность по аренде в период с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Это порядка 400 тысяч рублей. Также организация заплатила около 300 тысяч рублей пеней. Об этом пишет «ПД».