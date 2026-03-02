Выходной 8 Марта перенесли на понедельник: как отдыхаем в этом месяце

В этом году россиян в честь Международного женского дня ждут трехдневные выходные. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, выходные выпадают на период с 7 по 9 марта, пишет РИА Новости.
По словам Подольской, поскольку 8 Марта выпадает на воскресенье, праздничный день по трудовому законодательству переносится на ближайший понедельник, 9 марта. Такое правило действует для всех, кто работает по графику пятидневной рабочей недели, уточнила она.
Эксперт добавила, что после продолжительных выходных рабочая неделя станет короче: она начнется во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня.
Ранее зампред Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина заявила, что школьники в России не должны тратить на домашнее задание в выходные больше часа. Такая норма обусловлена действующими рекомендациями, направленными на снижение учебной нагрузки и сохранение времени для отдыха детей.