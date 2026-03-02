Найден новый способ упрочнения грунта на стройке с помощью переменного тока

Как отмечает профессор кафедры электротехнических комплексов вуза Евгений Порсев, в грунтах, которые не проводят ток, на границе между твердыми частицами и водой образуется особый «двойной слой» электричества. Это происходит потому, что на поверхности твердых частиц есть незаполненные связи, которые притягивают заряженные частицы из воды. Толщина этого слоя очень маленькая и составляет всего 3−5 диаметров молекулы воды.