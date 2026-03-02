Израильская армия зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана

Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в армейской пресс-службе.
Это первое оповещение о ракетах с начала суток. После в ряде регионов страны объявили тревогу. Сирены были слышны и в окрестностях Тель-Авива. Вслед за этим раздался глухой взрыв, передает ТАСС.
Несколько часов ранее самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице Тегерану. КСИР в свою очередь заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада.
В этот же день на британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. На объекте включены сирены, в небо поднялись самолеты.
Премьер-министр страны Кир Стармер сообщил, что Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.
28 февраля лидер США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Армия Израиля нанесла удары по Тегерану. О начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».