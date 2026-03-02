Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская армия зафиксировала новый ракетный удар со стороны Ирана

Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в армейской пресс-службе.

Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в армейской пресс-службе.

Это первое оповещение о ракетах с начала суток. После в ряде регионов страны объявили тревогу. Сирены были слышны и в окрестностях Тель-Авива. Вслед за этим раздался глухой взрыв, передает ТАСС.

Несколько часов ранее самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице Тегерану. КСИР в свою очередь заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада.

В этот же день на британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. На объекте включены сирены, в небо поднялись самолеты.

Премьер-министр страны Кир Стармер сообщил, что Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.

28 февраля лидер США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Армия Израиля нанесла удары по Тегерану. О начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше