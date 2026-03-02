Иран сбил первый американский истребитель: что случилось с пилотами

Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает портал TASNIM со ссылкой на собственные источники.
Как следует из заявления, все произошло утром в понедельник, 2 марта. Тогда Иран поразил американский истребитель в момент, когда тот находился в небе над Кувейтом. При этом какие-либо подробности пока неизвестны. В частности, не уточняется, какая модель военного самолета была поражена.
Однако такой случай стал первым с начала конфликта между США, Израилем и Ираном с 28 февраля. До этого американские истребители Тегеран не сбивал. Белый дом пока ситуацию не комментировал.
Тем временем Иран уже отказался вести переговоры с США. С соответствующим заявлением выступил глава Совбеза страны Али Лариджани.