Иран сбил первый американский истребитель: что случилось с пилотами

Как следует из заявления, все произошло утром в понедельник, 2 марта. Тогда Иран поразил американский истребитель в момент, когда тот находился в небе над Кувейтом. При этом какие-либо подробности пока неизвестны. В частности, не уточняется, какая модель военного самолета была поражена.