У жителя Екатеринбурга арестовали BMW в счет долга в 10 млн рублей

Эту крупную сумму автовладелец задолжал другому физлицу и отдавать не спешил.
«Было установлено, что у должника имеется в собственности иномарка, приставы нашли ее припаркованной у ресторана на улице Ленина в центре города, пока владелец обедал», — рассказали в управлении ФССП Свердловской области.
Мужчина знал, что его машину ищут, визиту приставов не удивился и добровольно отдал им ключи.
BMW эвакуировали на спецстоянку под ответхранение взыскателя. Если ее владелец не преступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на оценку и на продажу. «Однако, — уточнили приставы, — мужчина выразил желание рассчитаться с долгами, чтобы не лишиться машины».