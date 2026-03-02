У жителя Екатеринбурга арестовали BMW в счет долга в 10 млн рублей

BMW эвакуировали на спецстоянку под ответхранение взыскателя. Если ее владелец не преступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на оценку и на продажу. «Однако, — уточнили приставы, — мужчина выразил желание рассчитаться с долгами, чтобы не лишиться машины».