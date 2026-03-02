Российский хоккеист Бобровский вошел в тройку по ассистам среди вратарей

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился со счетом 4:5.
Как сообщает пресс-служба лиги, для 37-летнего голкипера это вторая передача в текущем сезоне и 15-я за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Евгением Набоковым и делит с ним третье место среди российских вратарей в истории лиги.
Лидером среди россиян остается Андрей Василевский — 23 передачи. Второе место занимает Николай Хабибулин — 18. Рекорд НХЛ среди всех голкиперов принадлежит американцу Тому Баррассо, который в 777 матчах регулярных сезонов отдал 48 передач.
Тем временем в Биробиджанском районном суде рассматривается уголовное дело о хулиганстве в отношении шести игроков любительской команды «Тафгай» из Еврейской автономной области. Процесс стартовал 29 декабря 2025 года.
Поводом стала массовая драка во время матча Ночной хоккейной лиги 30 марта 2024 года. В игре за третье место встречались «Тафгай» и «Фантом», за который выступали сотрудники УФСБ. По данным «Коммерсанта», конфликт начался после толчка, затем последовал удар клюшкой, после чего началась потасовка.
В тот же вечер судьи дисквалифицировали шестерых игроков «Тафгая» — вратаря Антона Поляка, нападающих Ивана Угрюмова, Александра Голенка, Валентина Крахмалева, Евгения Потаскуева и защитника Дмитрия Снитко. Также были отстранены два игрока «Фантома» — Артем Марсеев и Павел Анкудинов.
После матча несколько хоккеистов «Тафгая» получили по десять суток административного ареста. 13 июня 2024 года по факту драки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
