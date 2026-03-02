Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрд

Строительство продлится до конца 2028 года. Помимо 1−2-х этажного здания отделения с подвальным помещением планируется возвести трансформаторную подстанцию, предусмотрев, в том числе, резервные источники питания. Также запроектированы насосные станции, котельная. Около нового отделения разместится парковка, здесь проведут работы по озеленению, освещению, установят цветники, малые архитектурные формы, обустроят проезды и тротуары с учетом нужд маломобильных граждан.