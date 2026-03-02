Tasnim: Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

Иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Tasnim.
Пилот катапультировался при крушении и остался жив, уточняется в публикации. Также иранский телеканал SNN сообщил, что кувейтские силы безопасности задержали американского пилота.
В соцсетях опубликовали возможные кадры крушения. Публикуемые в качестве доказательств видео сильно отличаются, а американское военное командование на данный момент ситуацию никак не комментировало.
Несколькими часами ранее самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице Тегерану. Корпус стражей исламской революции в свою очередь заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада.
В этот же день на британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. На объекте включены сирены, в небо поднялись самолеты.