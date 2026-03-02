Ричмонд
Tasnim: Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

Иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Tasnim.

Пилот катапультировался при крушении и остался жив, уточняется в публикации. Также иранский телеканал SNN сообщил, что кувейтские силы безопасности задержали американского пилота.

В соцсетях опубликовали возможные кадры крушения. Публикуемые в качестве доказательств видео сильно отличаются, а американское военное командование на данный момент ситуацию никак не комментировало.

Вместе с тем израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана. После в ряде регионов страны объявили тревогу. Сирены были слышны и в окрестностях Тель-Авива.

Несколькими часами ранее самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице Тегерану. Корпус стражей исламской революции в свою очередь заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада.

В этот же день на британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. На объекте включены сирены, в небо поднялись самолеты.

