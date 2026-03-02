Названы причины переноса ударов США и Израиля по Ирану на неделю

Высокопоставленные американские и израильские чиновники рассказали, что США и Израиль изначально планировали нанести удар по Ирану на неделю раньше. Однако тогда в планы вмешалась плохая погода. Об этом сообщает Axios.
После того как 17 февраля второй раунд переговоров между США и Ираном завершился без существенного прогресса, американские и израильские военные планировщики готовились нанести удары четыре дня спустя — в субботу, 21 февраля. Но разрешение так и не было получено.
По словам официальных лиц США и Израиля, одной из основных причин стала плохая погода в регионе. Однако в Израиле сообщили, что проблема была вовсе не в погоде, а в не самой лучшей координации армий США и Израиля.
Эта недельная отсрочка, добавляют журналисты, дала главе Белого дома еще семь дней на выбор пути решения иранской проблемы: дипломатического или военного. Вместе с тем эта неделя сделала заключительный раунд ядерных переговоров в Женеве гораздо более значимым, поскольку Ирану был предоставлен последний шанс заключить сделку.
Напомним, удары по Ирану США совместно с Израилем начали наносить еще в субботу, 28 февраля. Тогда Трамп выступил с заявлением, в котором объявил о начале военной операции и подчеркнул, что ее целью является защита американских граждан.
На данный момент известно, что в результате ударов США и Израиля по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи.