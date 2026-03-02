Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе

«Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями», — говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.