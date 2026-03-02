Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе

«8−9 марта 2026 года Крымская митрополия совместно со столичной Центральной клинической больницей святителя Алексия, митрополита Московского, и благотворительным фондом “Христианское милосердие” проведет в Севастополе Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии. Для обсуждения актуальных вопросов сестринского служения и обмена опытом на мероприятие в музейно-храмовом комплексе “Новый Херсонес” соберутся представители более 35 сестричеств из различных регионов России», — говорится в сообщении.
По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это событие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе.
«Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями», — говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.
В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.
Центральная клиническая больница святителя Алексия — медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.