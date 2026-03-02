Ричмонд
В Уфе нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Поиски подростка, ушедшего из дома 1 марта, завершены.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала накануне. Информацию об исчезновении подростка распространили волонтеры отряда «БашРегионСпас».

По данным добровольцев, школьница ушла из дома 1 марта и перестала выходить на связь. В день пропажи на ней была светло-коричневая дубленка с мехом, кофта молочного цвета, светло-голубые джинсы и черные ботинки.

Где находилась девочка и в каком она состоянии, не уточняется.

