Квалификационная коллегия судей Омской области рекомендовала новых кандидатов

Заседание квалификационной коллегии судей Омской области состоялось 27 февраля 2026 года. По итогам рассмотрения кандидатур трем соискателям рекомендовано замещение вакантных должностей в судах региона.
Иван Белов рекомендован на должность председателя Шербакульского районного суда Омской области. Евгений Логинов получил рекомендацию на должность мирового судьи судебного участка № 111 в Первомайском судебном районе Омска без ограничения срока полномочий. Ирина Курбанова рекомендована на должность мирового судьи судебного участка № 37 в Советском судебном районе Омска на трехлетний срок.
Коллегия также рассмотрела заявления о прекращении полномочий действующих судей. Удовлетворено заявление Татьяны Гальковой о прекращении полномочий председателя Марьяновского районного суда с 31 марта 2026 года. Принято заявление Татьяны Маслий о прекращении отставки судьи Шербакульского районного суда.
Дано согласие на привлечение судьи в отставке Натальи Поздняковой к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 92 в Центральном судебном районе Омска. Она будет работать на период наличия вакансии в суде на срок до одного года.
Решения квалификационной коллегии вступят в силу после утверждения в установленном порядке.
