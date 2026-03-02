Ричмонд
Квалификационная коллегия судей Омской области рекомендовала новых кандидатов

Три специалиста получили рекомендации на вакантные должности, двое судей прекратили полномочия.

Источник: Комсомольская правда

Заседание квалификационной коллегии судей Омской области состоялось 27 февраля 2026 года. По итогам рассмотрения кандидатур трем соискателям рекомендовано замещение вакантных должностей в судах региона.

Иван Белов рекомендован на должность председателя Шербакульского районного суда Омской области. Евгений Логинов получил рекомендацию на должность мирового судьи судебного участка № 111 в Первомайском судебном районе Омска без ограничения срока полномочий. Ирина Курбанова рекомендована на должность мирового судьи судебного участка № 37 в Советском судебном районе Омска на трехлетний срок.

Коллегия также рассмотрела заявления о прекращении полномочий действующих судей. Удовлетворено заявление Татьяны Гальковой о прекращении полномочий председателя Марьяновского районного суда с 31 марта 2026 года. Принято заявление Татьяны Маслий о прекращении отставки судьи Шербакульского районного суда.

Дано согласие на привлечение судьи в отставке Натальи Поздняковой к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 92 в Центральном судебном районе Омска. Она будет работать на период наличия вакансии в суде на срок до одного года.

Решения квалификационной коллегии вступят в силу после утверждения в установленном порядке.

