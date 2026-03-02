Ввели в медикаментозный сон: умер известный актер и драматург Коляда

Российский драматург, актер, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель драмтеатра «Коляда-театр» Николай Коляда умер в возрасте 68 лет. Последние дни он находился в больнице с двусторонним воспалением легких, его вводили в медикаментозный сон.
Невосполнимая утрата для всей России.
О смерти Коляды в понедельник, 2 марта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, отметив, что это невосполнимая утрата не только для региона (в Екатеринбурге находится театр драматурга), но и для всей России.
Чиновник назвал Коляду выдающимся драматургом, актером и режиссером, который «всю свою жизнь посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе».
«Имя Николая Коляды, как и созданные им проекты, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют “уральским солнцем современной драматургии”, таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», — написал Паслер.
Он выразил соболезнования родным и близким артиста, а также всему культурному сообществу Свердловской области.
«В нашей памяти Николай Владимирович навсегда останется ярким, интересным, удивительно тонким человеком, преданным своему делу и своему театру», — заключил глава региона.
Госпитализация и введение в медикаментозный сон.
Коляда умер в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля с двусторонним воспалением легких.
27 февраля сестра драматурга сообщала СМИ, что он уже два дня находится в реанимации без сознания. По ее словам, после Нового года режиссер стал жаловаться на частые простуды.
Театральный деятель был введен в медикаментозный сон.
Кем был Николай Коляда.
Коляда являлся советским и российским драматургом, актером, театральным режиссером, прозаиком, основателем и художественным руководителем «Коляда-театра» в Екатеринбурге. В 2003 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.
Артист родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Казахской ССР (сейчас оно в Узункольском районе Костанайской области Казахстана). Его родителями были тракторист и доярка, также в семье воспитывались девочка и еще один мальчик.
Будущий драматург в 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. С 1982-го начал публиковаться — в газете «Уральский рабочий» вышел его рассказ «Склизко!» В 1989 году Коляда заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького.
В 1989 году прозаика приняли в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда РФ, в 1990-м — в члены Союза театральных деятелей РФ.
Некоторое время в начале 1990-х Коляда жил в Германии, куда был приглашен на стипендию в Академию Шлёсс Солитюде (Штутгарт), и работал в театре «Дойче Шаушпиль Хаус» (Гамбург) в качестве актера.
В 1994 году вышел первый авторский сборник драматурга — «Пьесы для любимого театра». В тот же год он провел в Екатеринбурге первый фестиваль пьес одного драматурга «Коляда-Plays», а также стал преподавать в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ).
С 1990-х Коляда начал ставить спектакли в Свердловском театре драмы, а 4 декабря 2001 года основал собственный частный драмтеатр «Коляда-театр». С 2011 года проводится ежегодный фестиваль «Коляда-театра» в Театральном центре «На Страстном».
Коляда является автором более 100 пьес, 38 из которых были поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие его работы переведены более чем на 20 языков.