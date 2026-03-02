Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП под Ростовом

Утром 1 марта в 06:37 на автодороге «подъезд к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону» произошло ДТП со смертельным исходом. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.