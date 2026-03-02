Иран отказался от переговоров с США

Так политик прокомментировал публикацию The Wall Street Journal. В ней утверждалось, что через Оман была передана инициатива о возобновлении консультаций с Вашингтоном. Лариджани опроверг эти сведения.
«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — подчеркнул он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана якобы само инициировало переговоры с американской стороной. По его словам, он согласился на диалог и готов к контактам. При этом глава Белого дома подчеркивал, что Тегеран слишком долго откладывал начало общения.
