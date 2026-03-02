Главные новости к утру 2 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 марта 2026.
Трамп сделал заявление о смене власти в Иране и ударах США
Американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана и добавил, что идеальным сценарием в республике была бы смена власти по примеру Венесуэлы. Он уточнил, что США продолжат атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости.
Истребители Британии покинули базу на Кипре после сообщений об ударе
Два истребителя подняли в воздух с базы военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании «Акротири» на Кипре из-за угрозы безопасности объектов Соединенного Королевства на острове. Кроме того, с базы подняли самолет-заправщик Airbus KC-2 Voyager. По данным Cyprus Mail, персонал военного объекта проинформировали о возможной угрозе безопасности.
ЕС расширяет военную миссию в Персидском заливе
Евросоюз усилит свою военно-морскую миссию Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане дополнительными кораблями. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. К миссии присоединятся два французских корабля, в результате чего общее число судов в составе Aspides достигнет пяти.
Израиль начал наносить удары по целям «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы. Атаки израильской армии являются ответной реакцией на нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что они подготовились к этому сценарию развития конфликта.
Конфликт на Ближнем Востоке поднял цены на золото и нефть
Рынки отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке: на следующий день после начала конфликта фьючерсы на золото выросли на 2,3%, на серебро — на 4,8%. Акции российских нефтяников на торгах выходного дня Мосбиржи прибавили 2,9−3,2%. Аналитики отмечают, что масштаб экономических последствий будет во многом зависеть от развития ситуации в Ормузском проливе.