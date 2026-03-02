Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 2 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 2 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 марта 2026.

Трамп сделал заявление о смене власти в Иране и ударах США

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана и добавил, что идеальным сценарием в республике была бы смена власти по примеру Венесуэлы. Он уточнил, что США продолжат атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости.

Истребители Британии покинули базу на Кипре после сообщений об ударе

Источник: RAF

Два истребителя подняли в воздух с базы военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании «Акротири» на Кипре из-за угрозы безопасности объектов Соединенного Королевства на острове. Кроме того, с базы подняли самолет-заправщик Airbus KC-2 Voyager. По данным Cyprus Mail, персонал военного объекта проинформировали о возможной угрозе безопасности.

ЕС расширяет военную миссию в Персидском заливе

Источник: Reuters

Евросоюз усилит свою военно-морскую миссию Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане дополнительными кораблями. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. К миссии присоединятся два французских корабля, в результате чего общее число судов в составе Aspides достигнет пяти.

Израиль начал наносить удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Источник: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы. Атаки израильской армии являются ответной реакцией на нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что они подготовились к этому сценарию развития конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке поднял цены на золото и нефть

Источник: Reuters

Рынки отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке: на следующий день после начала конфликта фьючерсы на золото выросли на 2,3%, на серебро — на 4,8%. Акции российских нефтяников на торгах выходного дня Мосбиржи прибавили 2,9−3,2%. Аналитики отмечают, что масштаб экономических последствий будет во многом зависеть от развития ситуации в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше