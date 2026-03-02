Главные новости к утру 2 марта 2026 года

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана и добавил, что идеальным сценарием в республике была бы смена власти по примеру Венесуэлы. Он уточнил, что США продолжат атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости.