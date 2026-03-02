Полиция Владивостока и дружинники продолжают ловить нарушителей в зоне повышенной опасности

В ходе беседы подростки 14, 15 и 16 лет объяснили полицейским, что сокращали путь через железнодорожные пути и были уверены, что услышат гудок приближающегося поезда и успеют отойти на безопасное расстояние от путей.
Инспектор по делам несовершеннолетних вызвала на место правонарушения родителей подростков, которые признались, что не знали, каким опасным путём пользуются их дети. С подростками провели беседу, объяснив им, что если находиться спиной к путям, то приближающийся поезд можно не услышать. Младшим ребятам объявили официальное предостережение, а в отношении их старшего товарища составили административный протокол за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ).
Район станции «Гайдамак» не первый раз привлекает внимание транспортной полиции. Участок в районе лицея № 41 пользуется популярностью как у самих лицеистов, так и у других пешеходов, так как удобного перехода в месте, где он интуитивно напрашивается и всем удобен, не предусмотрено. В прошлом году во время одного из осенних рейдов на опасном участке задержали двух детей в возрасте 11 и 13 лет, а также более десяти совершеннолетних нарушителей. Ситуацию с отсутствием удобного перехода через железнодорожные пути на станции «Гайдамак» в районе лицея даже довели до транспортной прокуратуры, но пешеходная инфраструктура остаётся прежней.