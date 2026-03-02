Актеры Том Холланд и Зендея тайно поженились

Британский актер Том Холланд и американская артистка Зендея сыграли тайную свадьбу. Об этом рассказал стилист актрисы Лоу Роуч.
— Свадьба уже прошла. Вы все пропустили. Это правда, — сказал он во время красной дорожки премии Actor Awards.
Зендея и Холланд начали встречаться в 2016 году, их отношения стартовали на съемочной площадке фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
Пара долгое время держала свою личную жизнь в тайне, предпочитая избегать публичности. Однако постепенно роман стал очевиден благодаря совместным появлениям на мероприятиях и фотографиям.
