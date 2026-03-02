Израиль начинает наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане

США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило израильское агентство ISNA.
По данным источника, армии США и Израиля атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Уточняется, что атаки произошли рано утром «одновременно с утренним призывом к молитве», передает агентство.
Вместе с тем армейская пресс-служба заявила, что израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану.
Целями стали объекты шиитской организации «Хезболла» в отдельных регионах республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры, написали в Telegram-канале МО Израиля.
Также стало известно, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.
Несколькими часами ранее самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице Тегерану. КСИР в свою очередь заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада.
В этот же день на британской военной базе Акротири, расположенной на юге Кипра, произошел взрыв. На объекте включены сирены, в небо поднялись самолеты.