Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни

Умер отец телеведущего Александра Гордона — художник и поэт Гарри Гордон.

Источник: Аргументы и факты

Умер отец телеведущего Александра Гордона — художник и поэт Гарри Гордон, об этом сообщила в Telegram-канале его внучка.

«Мы с семьёй утром спешили в бомбоубежище из-за сирены, и в этот момент я узнала о кончине дедушки Гарри Борисовича Гордона», — написала она.

Внучка также сообщила, что в данный момент у неё нет возможности присутствовать на похоронах родственника. Подробности о причинах смерти Гарри Гордона пока не раскрываются. Александр Гордон пока не дал комментариев по этому поводу.

Журналистка Сусанна Альперина также выразила свои соболезнования в Telegram-канале, отметив, что Гарри Борисович был человеком с выдающимися талантами и большим сердцем.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он был поэтом, а также писал картины.

