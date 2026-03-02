Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни

Умер отец телеведущего Александра Гордона — художник и поэт Гарри Гордон, об этом сообщила в Telegram-канале его внучка.
«Мы с семьёй утром спешили в бомбоубежище из-за сирены, и в этот момент я узнала о кончине дедушки Гарри Борисовича Гордона», — написала она.
Внучка также сообщила, что в данный момент у неё нет возможности присутствовать на похоронах родственника. Подробности о причинах смерти Гарри Гордона пока не раскрываются. Александр Гордон пока не дал комментариев по этому поводу.
Журналистка Сусанна Альперина также выразила свои соболезнования в Telegram-канале, отметив, что Гарри Борисович был человеком с выдающимися талантами и большим сердцем.
Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он был поэтом, а также писал картины.