SNN: Силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя США

Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над Кувейтом. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.
Ранее сообщалось, что Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться. все произошло утром в понедельник, 2 марта. Тогда Иран поразил американский истребитель в момент, когда тот находился в небе над Кувейтом.
Сутками ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper. В КСИР отметили, что небо над Ираном «полностью небезопасно» для любых вражеских летательных аппаратов.