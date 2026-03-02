Ричмонд
SNN: Силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя США

В Кувейте задержан пилот сбитого истребителя США.

Источник: Комсомольская правда

Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, сбитого в небе над Кувейтом. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

Ранее сообщалось, что Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться. все произошло утром в понедельник, 2 марта. Тогда Иран поразил американский истребитель в момент, когда тот находился в небе над Кувейтом.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper. В КСИР отметили, что небо над Ираном «полностью небезопасно» для любых вражеских летательных аппаратов.

