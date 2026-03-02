Пожар уничтожил кирпичное строение и веранду в Омской области

В селе Андреевка Саргатского района произошел пожар, в результате которого сгорели кирпичное строение и веранда. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 1 марта в 13 часов 7 минут.
Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены пять сотрудников МЧС России. В тушении задействованы две единицы специальной техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 14 часов 28 минут, спустя более чем час после получения сообщения.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Специалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей для определения обстоятельств случившегося.
За минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России реагировали на 11 пожаров в регионе. Также спасатели ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий на территории Омской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Стало известно, как чувствует себя омский доктор Коробейников после перелета.