«Одобрение убийства»: индийский дипломат уличил Каллас в искажении фактов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намеренно подменяет понятия, комментируя гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. С таким обвинением выступил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал в соцсетях.
По мнению дипломата, заявление Каллас о том, что Али Хаменеи просто умер, является политической уловкой.
«Целенаправленное политическое убийство превратилось в “смерть” Хаменеи, как будто он умер естественной смертью», — написал Сибал.
Он также добавил, что подобная формулировка фактически означает одобрение убийства иранского лидера. Более того, считает Сибал, Каллас пытается переложить ответственность за случившееся на сам Тегеран, что свидетельствует о политической недобросовестности верховного представителя ЕС.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. Политик погиб на своем рабочем месте. Агентство Fars сообщило также о смерти дочь, зятя, внука и невестки Хаменеи.
KP.RU ранее сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи.