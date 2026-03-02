Жена капитана «Авангарда», застрявшая в ОАЭ, до сих пор не вылетела в РФ

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке страны Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, закрыли свое воздушное пространство. Около 10 тысяч россиян не могут вылететь на родину, в их числе оказались и жители Омска.
Среди застрявших туристов — супруга капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова Виолетта. Она рассказала в своём Telegram-канале, что их рейс отменили прямо в день вылета. Семья находится с маленьким ребенком, при этом Виолетта ждет второго.
«Страшно? Да. Хотя бы потому, что мы с маленьким ребенком на руках и в животе. Я не в самом Дубае, чуть дальше, но страшно за людей и нашу безопасность», — поделилась она.
По словам женщины, ситуация патовая. Отель, где они жили, потребовал выселиться в 12 часов, но гостям некуда ехать — аэропорт закрыт, трансфера нет. Персонал отправлял туристов друг к другу, никто не мог дать внятной информации. В итоге семье разрешили остаться в номерах.
Виолетта рассказала, что отель заполнился людьми, которые массово уезжают из Дубая в поисках безопасного места. Вчера днем дважды были слышны сильные хлопки, но, по ее словам, далеко от их жилья.
«Ситуация очень неприятная. Никогда бы не подумала, что такое произойдет. Очень надеюсь, что это скоро закончится», — добавила она.
