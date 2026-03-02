Ричмонд
Количество посетителей зоопарка в Японии возросло из-за интереса к макаке Панчу

Популярность зоопарка города Итикава в Японии возросла вдвое после того, как детеныш японской макаки Панч стал известным благодаря соцсетям. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказал представитель зоосада.

Изначально история Панча появилась на странице зоопарка в социальной сети X. Детеныша не приняла стая, включая его собственную мать, из-за чего родителя ему заменила плюшевая игрушка орангутана.

Теперь страница зоосада ежедневно пополняется новыми видео. На них детеныша прогоняет стая, и он бежит жаловаться «маме». После малыш виснет на ногах сотрудника, который пытается поменять его потрепанную игрушку.

— Число посетителей выросло. Если говорить о выходных и праздничных днях, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза, — цитирует источник РИА Новости.

По данным Weber Shandwick, плюшевый орангутан, который заменил мать детенышу японской макаки по кличке Панч, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек сети магазинов IKEA в Японии.

Позднее малышу удалось найти опору в виде другой макаки, которая стала проводить с ним время, вычесывать блох и обнимать.