Шесть человек погибли в пожарах в Ростовской области за неделю

С 23 февраля по 1 марта в Ростовской области произошел 31 пожар, в результате которых погибли шесть человек. Сотрудникам МЧС и противопожарной службы удалось спасти девять жителей региона. Трагедии зафиксированы в Ростове-на-Дону, Донецке, а также в Зерноградском, Зимовниковском и Песчанокопском районах. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.