Шесть человек погибли в пожарах в Ростовской области за неделю

С 23 февраля по 1 марта в Ростовской области произошел 31 пожар, в результате которых погибли шесть человек. Сотрудникам МЧС и противопожарной службы удалось спасти девять жителей региона. Трагедии зафиксированы в Ростове-на-Дону, Донецке, а также в Зерноградском, Зимовниковском и Песчанокопском районах. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
Основными причинами возгораний стали неисправность электрооборудования, нарушения правил эксплуатации печей и неосторожное курение. Противопожарная служба области совершила 43 выезда, из которых пять — непосредственно на тушение. В районах, где дежурили пожарные части, ликвидировано четыре пожара. Кроме того, спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и оказали помощь 14 пострадавшим.
На водных объектах региона за неделю зафиксировано одно происшествие. Так, в Таганроге из воды подняли тело утонувшего мужчины. Одновременно с этим спасатели сняли с опасного льда 30 человек, предотвратив возможные трагедии.
