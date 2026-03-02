Омичам назвали даты мартовских выплат пособий и пенсий

Жители Омской области получат пенсии и социальные выплаты в марте 2026 года по утвержденному графику. Средства будут зачисляться на банковские счета с девятого, шестнадцатого и двадцатого числа, а доставка через почтовые отделения началась первого марта и продолжается согласно режиму работы отделений связи.
Выплаты семьям с детьми стартуют третьего марта. В этот день на банковские счета поступят единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, а также поддержка в связи с рождением первого ребенка за февраль. Пятого марта Социальный фонд перечислит ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а также начнет зачисление пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан — эти платежи будут проводиться пятого и шестого марта.
В ведомстве пояснили, что зачисление средств на банковские карты происходит в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, рекомендуется дождаться перечисления до вечера. Сдвиг некоторых дат выплат на более ранние сроки связан с тем, что двадцать первое марта является выходным днем.
Доставка пенсий и социальных выплат через почтовые отделения осуществляется по графику работы отделений связи Омской области. Получателям рекомендуется уточнять даты доставки в своем почтовом отделении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Мошенники готовят омичам к 8 марта массу неприятных сюрпризов в интернете.