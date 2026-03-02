Омичам назвали даты мартовских выплат пособий и пенсий

Выплаты семьям с детьми стартуют третьего марта. В этот день на банковские счета поступят единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, а также поддержка в связи с рождением первого ребенка за февраль. Пятого марта Социальный фонд перечислит ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а также начнет зачисление пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан — эти платежи будут проводиться пятого и шестого марта.